Vereadores pedem instalação de mais bebedouros em Paranavaí

As altas temperaturas registradas nos últimos dias com o gravame da baixa umidade relativa do ar vêm afetando a qualidade de vida e bem-estar da população. Para tentar amenizar os efeitos das ondas de calor, os vereadores Leônidas Fávero Neto, Luís Paulo Hurtado e professora Ivany Azevedo, apresentaram nesta semana, indicação em que solicitam ao prefeito Carlos Henrique Rossato Gomes e à secretaria competente, a instalação de bebedouros com água potável em dois pontos de Paranavaí, no Terminal Urbano Ângelo Bogoni, localizado na Praça Brasil, e outro no calçadão da Rua Souza Naves.

“Ao se depararem com a sede, os usuários do terminal têm poucas alternativas além de se dirigirem aos banheiros e utilizarem as torneiras para satisfazerem suas necessidades básicas de hidratação. Entretanto, essa prática não apenas é incômoda, como também pode representar riscos à saúde, uma vez que a qualidade da água disponível nas torneiras dos banheiros pode ser questionável. Ademais, é uma ação de baixo custo se comparada aos benefícios que trará à comunidade”, disse Leônidas.

Para Ivany, os bebedouros são de grande solução pois além de colaborar com a saúde pública, já que a água é elemento primordial para a vida humana, também corroboram com a política ambiental sustentável, reduzindo o número de garrafas e copos plásticos gerados como resíduos de consumo.

Fonte: Câmara Municipal de Paranavaí