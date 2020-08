Vereadores pedem maior proteção e segurança aos saguis no perímetro urbano

Preocupados em garantir a proteção e segurança dos saguis, que com grande frequência têm transitado pela Avenida Presidente Tancredo Neves, próximo ao Condomínio Residencial Green Park, em Paranavaí, os vereadores Leônidas Fávero Neto, Luiz Aparecido da Silva (Mancha), José Galvão, Milton Hipólito dos Santos Filho e Claudio Sabino apresentaram requerimento nesta semana, em que solicitam do Poder Executivo e da Secretaria do Meio Ambiente (Seman), providências em relação a estes animais.

“Com o avanço da agricultura, muitos animais silvestres acabam vindo para cidade e nos deparamos com situações de atropelamentos e até de mortes destes animais no percurso urbano. Este local é próximo de uma área de proteção ambiental. Sabemos que é um problema de difícil solução, mas temos certeza que o Executivo irá encontrar uma forma para tratá-lo”, explicou Leônidas, que ainda destacou a atuação do vereador Aldrey Azevedo em defesa da causa animal.

No documento, os parlamentares questionam se a Seman já havia sido comunicada do fato, assim como solicitam ações para amenizar o problema, bem como prazo para colocá-las em prática. E ainda, sugerem que os órgãos competentes realizem estudos para a possível implantação de redutor de velocidade ou até mesmo de uma passarela ambiental.

O presidente do Legislativo, vereador Galvão, ressaltou que não são só macacos, mas outros animais, como o caso do quati, já relatado pela médica veterinária Grazielle Balsalobre Cisneros, que vivem entre a Mata do Ribeirão Paranavaí e o Parque Ouro Branco.

O requerimento aprovado por unanimidade foi encaminhado ao Executivo.

Fonte: Câmara Municipal de Paranavaí