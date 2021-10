Vigilância alerta: abandono de animais é crime

Um caso registrado nesta quinta-feira (30/9) em Paranavaí fez com que a Vigilância em Saúde resolvesse fazer um alerta à população: abandono de animais é crime, previsto em Lei Federal e Lei Municipal.

Após receber uma denúncia protocolada via Ouvidoria Municipal a equipe do setor de Zoonoses e Bem-Estar Animal foi verificar a situação de uma cadela que havia sido abandonada no Jardim Parque dos Ipês no início da manhã. No local, a equipe de Zoonoses, com apoio da Guarda Municipal, constatou o abandono.

O autor da denúncia identificou e informou o endereço do proprietário da cadela. A equipe de Zoonoses e a Guarda Municipal foram a casa do proprietário, no Jardim Simone, e o homem admitiu que havia abandonado o animal. O proprietário disse ainda que sentiu estar “fazendo bem à cachorra, por ter soltado ela em um local com bastante casas, onde alguém poderia cuidar”.

Conforme informações da Vigilância, abandono de animais é crime previsto na Lei Federal nº 9.605/98 e na Lei Municipal nº 4.733/2019. Com base na legislação vigente, o proprietário da cadela foi multado e encaminhado pela Guarda Municipal até a Delegacia, para as medidas cabíveis.

A equipe de Zoonoses recolheu o animal e encaminhou para a SPAP (Sociedade Protetora dos Animais de Paranavaí), onde foi realizada uma avaliação veterinária.

Fonte: Secretaria de Comunicação Social - Prefeitura do Município de Paranavaí