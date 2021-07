Vigilância faz alerta sobre resultados de testes imunológicos após vacina de Covid-19

De acordo com a Secretaria Municipal de Saúde, por meio do departamento de Vigilância em Saúde, algumas pessoas de Paranavaí estão reclamando sobre a eficácia da vacina contra o coronavírus (Covid-19) após realizarem testes de anticorpos. Segundo a Saúde, com o resultado de uma baixa taxa de anticorpos, alguns querem ser vacinadas novamente, mas com outra marca de vacina.

“Testes imunológicos após vacina contra a Covid-19 não devem ser considerados como resultado absoluto, pois não há, até o momento, nenhum estudo que comprove a efetividade do teste”, explicou a diretora de Vigilância em Saúde, Keila Stelato.

A diretora ainda disse que o maior problema está nas notícias falsas (Fake News), pois muitas informações imprecisas são espalhadas pelas redes sociais, desencadeando uma série de preconceitos em relação a marca das vacinas.

“Quem já tomou a vacina não terá direito a tomar outra. A prioridade neste momento é imunizar quem ainda não foi vacinado. Vamos respeitar as regras e orientações do Ministério da Saúde e Secretaria de Saúde do Estado. O município não realizará nada de diferente, ou seja, quem já foi vacinado não tem direito a tomar novamente”, afirmou Keila.

Recentemente, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa), por meio do Departamento de Vigilância Epidemiológica, emitiu uma nota técnica sobre o assunto. “Considerando a história natural da Covid-19 no Brasil, um resultado isolado de IgG reagente não deve ser considerado como teste confirmatório para efeitos de notificação e de confirmação de caso. Um resultado IgG reagente deve ser usado como critério laboratorial confirmatório somente em indivíduos não vacinados, sem diagnóstico laboratorial anterior para Covid-19 e que tenham apresentado sinais e sintomas compatíveis, no mínimo oito dias antes da realização desse exame”.

A Secretaria Estadual de Saúde (Sesa) também se posicionou por meio da Nota Orientativa nº 40/2020, atualizada no dia 20 de maio de 2021. “Tendo em vista a resposta vacinal esperada com produção de anticorpos, os testes imunológicos não são recomendados para diagnósticos de Covid-19 em indivíduos vacinados. Não existe até o momento definição de quantidade mínima de anticorpos neutralizantes, dessa forma, produtos para diagnóstico in vitro de anticorpos neutralizantes não devem ser utilizados para determinar proteção vacinal”.

Fonte: Secretaria de Comunicação Social - Prefeitura do Município de Paranavaí