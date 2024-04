Zoonoses e GM vão revezar plantões aos fins de semana para recolher animais em situação de urgência e emergência

A partir deste sábado, dia 13 de abril, o Departamento de Zoonoses da Vigilância em Saúde de Paranavaí e a Guarda Municipal iniciam um trabalho de plantões aos fins de semana para o recolhimento de animais em situação de urgência e emergência na cidade. Os plantões serão feitos em forma de revezamento (uma semana pela equipe de Zoonoses e outra pela GM), aos sábados e domingos, das 11h às 23h. Para solicitar o atendimento da equipe de plantão, basta acionar a base da Guarda Municipal através do telefone 153 e passar as informações necessárias, como local e situação do animal.

“É importante ressaltar que as equipes de plantão vão atender apenas situações de urgência e emergência. Por exemplo, se o animal foi atropela e está com fratura ou risco iminente de vida; ou tiver um filhote muito pequeno numa via muito movimentada, que corre risco de ser atropelado; ou ainda uma ninhada de filhotes que ainda nem abriu os olhos e a pessoa tirou da mãe e abandonou. Ou seja, casos de animais que estejam em situação vulnerável e que, se não forem retirados daquele local, naquele momento, correm risco de vida. Toda e qualquer outra situação que não seja emergencial vai ser atendida pelo Departamento de Zoonoses no de funcionamento da Prefeitura, durante a semana, como já tem sido feito até agora”, explica a Gerente de Zoonoses da Vigilância em Saúde, Ana Souza.

Fonte: Secretaria de Comunicação Social - Prefeitura do Município de Paranavaí