Ação policial recupera veículo roubado e apreende 478 quilos de drogas em Porto Rico

A Polícia Militar recuperou um veículo roubado e apreendeu 478 quilos de droga em operação realizada em Porto Rico, no Noroeste do Paraná, na madrugada desta sexta-feira (28/7). A ação foi executada por policiais da 3ª Companhia Independente da PM, com sede em Loanda.

Durante diligências, os policiais localizaram um veículo com alerta de furto e roubo. A droga, uma substância análoga à maconha, foi encontrada dentro do veículo.

As equipes da Rotam, com o apoio da Patrulha Rural e da Rádio Patrulha atuaram para recuperar o veículo, que estava em um local de difícil acesso. Foi necessário utilizar um guincho para retirá-lo.

Após investigações, foi constatado que o veículo havia sido roubado no estado de São Paulo, mas estava utilizando placas do Paraná – um caso de fraude veicular conhecida como "duble", em que a adulteração dificulta a identificação.

A droga apreendida, estimada em R$ 1 milhão, e o veículo foram encaminhados à delegacia da Polícia Civil de Loanda.

Fonte: Agência Estadual de Notícias