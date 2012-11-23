Guarda Municipal de Paranavaí recupera motocicleta furtada com auxílio dos totens de monitoramento

Na tarde de segunda-feira (22), por volta das 16h, a Guarda Civil Municipal de Paranavaí atendeu a uma ocorrência de furto de motocicleta no distrito de Graciosa. A equipe foi acionada pela Central de Comunicação e iniciou imediatamente as diligências no local.

Com o apoio dos totens de monitoramento e do trabalho da equipe de inteligência, os autores do crime foram rapidamente identificados por meio das imagens captadas pelo sistema de videomonitoramento.

“Mais uma vez, fica clara a importância dessa tecnologia como ferramenta fundamental no combate à criminalidade e no apoio às forças de segurança de Paranavaí. Conversei ontem com o prefeito Mauricio Gehlen sobre esse resultado satisfatório e, com certeza, isso contribui para termos uma cidade mais segura”, afirmou o secretário municipal de Segurança e Trânsito, Dr. Ademir Giandotti Jr.

Durante o patrulhamento pela cidade, os agentes localizaram dois homens, de 25 e 30 anos, que haviam trocado de roupas na tentativa de dificultar a identificação. Durante a abordagem, ambos confessaram o furto da motocicleta e informaram o local onde o veículo havia sido deixado.

Os guardas municipais foram até o endereço indicado e recuperaram a motocicleta, que havia sido furtada de um homem de 47 anos. Os autores do crime receberam voz de prisão e foram encaminhados, juntamente com o veículo recuperado, à Delegacia de Polícia, onde foram adotadas as providências legais cabíveis.

“Essa é mais uma ação que reforça o comprometimento da Guarda Municipal de Paranavaí com a segurança pública, destacando a atuação eficiente, o uso da tecnologia e a pronta resposta às ocorrências, sempre em benefício da população”, declarou o comandante da GM, Vagner Quirino.

Fonte: Secretaria de Comunicação Social - Prefeitura do Município de Paranavaí