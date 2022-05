Homem é infracionado pela Vigilância por maus tratos a gambá em estabelecimento comercial

Na tarde da última quarta-feira (11/5), a equipe de Zoonoses da Vigilância em Saúde de Paranavaí recebeu uma denúncia de maus tratos de animal, através da Ouvidoria Municipal. O denunciante enviou um vídeo onde um homem aparece chutando um pequeno gambá que apareceu em um estabelecimento comercial no Centro da cidade. Nas imagens, o animal aparece tentando fugir do meio de um grupo de pessoas e é possível ver um homem dando pelo menos dois chutes no gambá, que fica atordoado.

“Nós fomos até o local e, ao chegarmos lá, a equipe da Guarda Municipal já havia sido acionada. O homem, identificado como um prestador de serviços, não estava mais no local e ninguém sabia informar seu endereço. Nesta quinta-feira (12/5), no início da manhã, retornamos à empresa e localizamos o homem denunciado. Foi lavrado um auto de infração e vai ser aberto um processo administrativo contra ele. A penalidade pode variar de uma advertência até R$ 4 mil”, explica a coordenadora de Zoonoses do município, Ana Souza.

Segundo a coordenadora de Zoonoses, não foi possível fazer o recolhimento do animal já que os responsáveis pela empresa informaram que o gambá foi capturado e solto em um terreno baldio nas proximidades, antes da chegada das equipes.

Fonte: Secretaria de Comunicação Social - Prefeitura do Município de Paranavaí