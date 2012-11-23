Imagens de câmeras instaladas nos totens de segurança auxiliam GCM na identificação e apreensão de motocicleta

A Guarda Civil Municipal (GCM) de Paranavaí apreendeu na manhã desta sexta-feira, 31 de julho, uma motocicleta com o auxílio de imagens de câmeras de segurança instaladas nos totens espalhados por diferentes pontos de Paranavaí. A apreensão aconteceu na Rua Luiz Spigolon, no Jardim Panorama.

Segundo a GCM, os agentes estavam realizando um patrulhamento pelo bairro, quando avistaram o condutor com a motocicleta, e deram voz de abordagem. Durante a verificação, os agentes constaram que ele não possuía a Carteira Nacional de Habilitação (CNH), e que a moto estava com escapamento adulterado.

Ao realizarem uma busca mais minunciosa, os agentes constataram também, que a motocicleta havia sido utilizada para a realização de manobras arriscadas pela cidade constatadas através de imagens dos Totens de segurança espalhados pelo município.

Diante das irregularidades, a equipe elaborou os autos de infração contra o motociclista, identificado como um jovem de 22 anos, e a motocicleta foi encaminhada ao pátio do Departamento de Trânsito do Paraná (Detran).

Segundo o secretário de Segurança e Trânsito de Paranavaí, Ademir Giandotti, a ocorrência destaca a importância do sistema de monitoramento por meio dos totens de segurança instalados em Paranavaí.

“As imagens das câmeras auxiliam as equipes da Guarda Civil Municipal na identificação de condutas irregulares, no acompanhamento de situações de risco e na localização de veículos e pessoas envolvidos em ocorrências, contribuindo para ampliar a segurança da população e fortalecer as ações de fiscalização no município”, disse o secretário.

Fonte: Secretaria de Comunicação Social - Prefeitura do Município de Paranavaí