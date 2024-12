Mais de 500 metros de fiação da decoração natalina foram furtados durante a noite em Paranavaí

A sexta-feira (6/12) começou com uma notícia desagradável para o município de Paranavaí. É que, durante a noite, foram furtados pouco mais de 500 metros de fiação da decoração natalina que está sendo instalada ao longo da Avenida Heitor Furtado. Um prejuízo inicial de aproximadamente R$ 2 mil.

“Fomos informados logo no início da manhã sobre os furtos. Foram em vários pequenos trechos, desde a rotatória de acesso à Vila Operária até a Praça do Avião, no Jardim São Jorge. Isso causa bastante transtorno para as equipes que estão trabalhando com as instalações, porque é necessário passar a fiação toda de novo para dar continuidade aos serviços, o que pode acarretar em atraso na entrega da iluminação de Natal nesses pontos”, explica o diretor de Turismo do município, Leandro Rodrigues Castro.

O município já está trabalhando nos pontos afetados para repor a fiação e dar seguimento aos serviços de instalação da decoração de Natal. A expectativa é que tudo esteja pronto até segunda-feira, dia 9, quando acontece a chegada do Papai Noel e tem início a abertura do comércio no período noturno em Paranavaí.

“Mas queremos fazer um apelo para que a população colabore conosco. Se perceberem alguém danificando ou tentando furtar os fios da decoração, que acionem a Guarda Municipal através do telefone 156, denunciem. É um patrimônio de todos nós, que foi adquirido para salientar ainda mais o clima de harmonia e paz entre todos neste período de festas de fim de ano”, frisa Leandro.

Fonte: Secretaria de Comunicação Social - Prefeitura do Município de Paranavaí