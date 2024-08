Operação da Polícia Civil cumpre 32 mandados contra o tráfico de drogas em Paranavaí

A Polícia Civil do Paraná (PCPR) está nas ruas nesta quinta-feira (22/8), em Paranavaí, para cumprir 32 ordens judiciais contra uma organização criminosa envolvida no tráfico de drogas. A operação visa desmantelar uma rede que atua em diversos bairros do município.

Cerca de 90 policiais civis participam da ação, que tem como objetivo cumprir nove mandados de prisão temporária e 23 mandados de busca e apreensão. A operação conta com o suporte aéreo de helicóptero e cães policiais da PCPR.



Operação da PCPR cumpre 32 mandados contra o tráfico de drogas em Paranavaí





As investigações tiveram início após o cumprimento de mandados de busca e apreensão anteriores, que levaram à identificação dos suspeitos envolvidos na organização criminosa. Esta ofensiva integra uma série de operações voltadas ao combate ao tráfico de drogas na região.

O delegado Gilson Matos enfatizou a importância da operação. “Esta operação tem a missão de deixar claro que reprimiremos o tráfico de drogas na região de Paranavaí e que estamos atentos e não mediremos esforços para combater o crime”, disse.

Fonte: Agência Estadual de Notícias