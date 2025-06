PCPR e PMPR apreendem 19 motocicletas durante operação em Paranavaí

A Polícia Civil do Paraná (PCPR), em ação conjunta com a Polícia Militar (PMPR), realizou uma operação para reprimir crimes de trânsito, especialmente a prática de empinar motos em vias públicas. A ação aconteceu nesta terça-feira (24), em Paranavaí, no Noroeste do Estado.

Após as investigações, foram identificados 10 alvos que estariam fomentando essa conduta ilícita, colocando em risco a segurança de toda a população.

De acordo com o delegado da PCPR Gilson Matos, foi constatado que esses indivíduos participavam de grupos organizados, nos quais combinavam encontros e ações voltadas à prática de manobras perigosas.

O grupo é investigado pela prática dos crimes de associação criminosa, adulteração de sinal de veículo automotor e de dirigir veículo em via pública de forma que gere perigo à segurança pública ou de terceiros.

“Durante a operação foram cumpridos 10 mandados de busca e apreensão, além de medidas cautelares como a suspensão das redes sociais dos investigados, suspensão e proibição de obter CNH, obrigatoriedade de recolhimento noturno e monitoramento eletrônico por meio de tornozeleiras”, completou.

Nos endereços, 19 motocicletas foram apreendidas.

A operação, além do caráter repressivo, visou alertar sobre os riscos e consequências da direção perigosa.

Fonte: Polícia Civil do Paraná