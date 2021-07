PCPR prende dez envolvidos em associação criminosa nas regiões Norte e Noroeste

A Polícia Civil do Paraná prendeu nesta sexta-feira (16/7) dez pessoas envolvidas em uma associação criminosa responsável por, pelo menos, 14 roubos em municípios das regiões Norte e Noroeste do Estado. Duas pessoas foram autuadas em flagrante por tráfico de drogas. A ação teve apoio da Polícia Militar.

A operação foi deflagrada simultaneamente em Cianorte, Maringá, Marechal Cândido Rondon, Londrina, Mandaguari, Nova Esperança e Paranavaí. Ao todo foram cumpridas 30 ordens judiciais, sendo dez mandados de prisão e 20 de busca e apreensão. Os policiais ainda autuaram duas pessoas em flagrante por tráfico de drogas.

Durante as buscas foram apreendidas 2 armas de fogo, 25 gramas de crack, balança de precisão e R$ 100. Além disso, a Polícia Civil localizou 18 celulares, 2 televisores, videogame, caixa de som, GPS, flash de câmera, serra, lixadeira, aparelho de solda, chaveiro, aliança de ouro com nome, flash de câmera todos sem procedência, condizente com os produtos roubados.

Os indivíduos capturados são suspeitos de roubos em Cianorte, Cidade Gaúcha, Floraí, Palotina, São Carlos do Ivaí, Rondon, Toledo, Paraíso do Norte, Janiópolis, Farol, São Manoel do Paraná, Jussara e Tamboara.

Durante as investigações, iniciadas há seis meses, a Polícia Civil apurou que os suspeitos roubavam residências e subtraíam, além dos objetos, veículos.

Fonte: Agência Estadual de Notícias