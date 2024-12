PCPR prende homem em flagrante por receptação em Paranavaí

A Polícia Civil do Paraná (PCPR) prendeu um homem, de 34 anos, pelo crime de receptação. A ação aconteceu nesta terça-feira (17/12), em Paranavaí, no Noroeste do Estado, onde ele também assinou um termo circunstanciado por uso de drogas.

A ação aconteceu durante o cumprimento de um mandado de busca e apreensão. Durante a ação, diversos objetos furtados e substâncias entorpecentes, aparentando ser crack, foram apreendidas.

“O homem confessou a posse das drogas e admitiu ter adquirido os produtos furtados. Ele afirmou não saber de quem os comprou ou por quanto, mas assumiu a propriedade das substâncias entorpecentes e declarou que adquiriu uma mala contendo os itens recuperados”, explica o delegado da PCPR Gilson Matos.

Ao total foram apreendidos R$ 164 em notas diversas, uma televisão, uma airfryer, 40 itens de maquiagem diversos, sete frascos de perfumes, uma bolsa, dois chapéus de palha, diversas ferramentas, 17 cabides e um curvex de cílios.

Os objetos recuperados foram entregues à vítima e o homem foi encaminhado ao sistema penitenciário.

O delegado ainda ressalta que a PCPR segue firme no combate à criminalidade, garantindo a segurança da população e devolvendo bens aos seus legítimos proprietários.

Denúncias - A PCPR orienta a população que sempre solicite nota fiscal ao adquirir um produto, pois a compra de itens furtados ou roubados é crime.

A instituição também solicita à população o envio de informações que auxiliem em investigações. As denúncias podem ser feitas de forma anônima pelos números 197, da PCPR ou 181, do Disque-Denúncia.

Fonte: Polícia Civil do Paraná