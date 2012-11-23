Polícia Civil prende dois homens por furto qualificado em Paranavaí

A Polícia Civil do Paraná (PCPR) prendeu dois homens, de 29 e 32 anos, investigados por furto qualificado. A ação aconteceu na terça-feira (16), em Paranavaí, no Noroeste do Estado.

O furto ocorreu em um escritório localizado no Jardim América. Após o registro da ocorrência, a investigação foi iniciada em ação conjunta com a Guarda Civil Municipal (GCM).

Durante as diligências, foram analisadas imagens de câmeras de monitoramento que auxiliaram na identificação do veículo utilizado na ação criminosa. A partir dos levantamentos realizados, foi identificado um homem, de 35 anos, suspeito de prestar apoio logístico aos autores do furto, realizando o transporte e auxiliando na fuga após o crime.

“Um dos suspeitos foi localizado no Conjunto Luiz Lorenzetti. No local, foi recuperado um frigobar furtado durante a ação. Na sequência, o segundo suspeito foi localizado nas proximidades da Rua Vereador José de Souza Leite”, explica o delegado da PCPR José Júlio Bolzani.

Ambos os suspeitos passaram pelos os procedimentos necessários e foram encaminhados ao sistema penitenciário.

A ação integrada resultou na prisão de dois envolvidos, na identificação de um terceiro participante e na recuperação de parte dos bens furtados em menos de 36 horas após a ocorrência.

DENÚNCIAS - A população ainda pode contribuir com investigações que estejam em andamento. Denúncias podem ser repassadas de forma anônima pelos telefones 197, da PCPR ou 181, do Disque-Denúncia.

Se o crime estiver acontecendo neste momento, a Polícia Militar deve ser acionada pelo telefone 190.

Fonte: Polícia Civil do Paraná