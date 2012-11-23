Polícia Civil prende homem em flagrante por contrabando em Paranavaí

A Polícia Civil do Paraná (PCPR) prendeu um homem, de 34 anos, em flagrante pela prática do crime de contrabando. A ação aconteceu na quinta-feira (14), no bairro Sumaré, em Paranavaí, no Noroeste do Estado.

De acordo com o delegado da PCPR Gilson Matos, a ação ocorreu após a equipe da PCPR receber denúncias anônimas, registradas por meio do Disque-Denúncia 181, relatando a suposta prática de tráfico de drogas em uma conveniência.

Diante das informações, os policiais civis se deslocaram até o estabelecimento para averiguação. Durante a abordagem ao proprietário, os agentes visualizaram cigarros eletrônicos expostos para comercialização, produtos cuja venda é proibida pela legislação vigente, configurando o crime de contrabando.

No local, foram apreendidos três dispositivos eletrônicos para fumar. Em razão dos fatos, foi dada voz de prisão ao indivíduo, que foi conduzido à Delegacia de Polícia para os procedimentos de polícia judiciária.

“O mesmo indivíduo já havia sido preso pela mesma equipe policial no ano passado por envolvimento com o tráfico de drogas, ocasião em que foi posteriormente condenado pela prática criminosa”, afirmou.

DENÚNCIAS – A PCPR solicita a colaboração da população com informações que auxiliem no combate ao tráfico de drogas e demais crimes. Denúncias podem ser repassadas de forma anônima pelos telefones 197 da PCPR ou 181 do Disque-Denúncia.

Em casos de flagrante ou crime em andamento, a Polícia Militar deve ser acionada pelo telefone 190.

Fonte: Polícia Civil do Paraná