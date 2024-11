Polícia Civil prende homem por receptação em Paranavaí

A Polícia Civil do Paraná (PCPR) prendeu um homem suspeito de receptação de um veículo furtado em Cascavel, no Oeste do Paraná . A captura aconteceu nesta quarta-feira (6/11), no bairro Guanabara, em Paranavaí.

Conforme apurado, a ação policial teve início a partir de uma informação obtida por meio da integração entre a PCPR e a Guarda Municipal, que apontou o possível paradeiro do veículo furtado.

De acordo com o delegado da PCPR Gilson Matos, com base nessas informações, a PCPR realizou a verificação da procedência das informações e, após a confirmação, conseguiu êxito na operação, efetuando a prisão do suspeito.

“A Polícia Civil segue comprometida com a investigação e o combate a crimes de receptação e outros delitos, reforçando a importância da colaboração da comunidade para que ações como esta sejam bem-sucedidas”, explica.

Após a prisão, o homem foi encaminhado ao sistema penitenciário.

Denúncias - A PCPR orienta a população que sempre solicite nota fiscal ao adquirir um produto, pois a compra de itens furtados ou roubados é crime.

A instituição também solicita à população sobre o envio de informações que auxiliem em investigações. As denúncias podem ser feitas de forma anônima pelos números 197, da PCPR ou 181, do Disque-Denúncia.

Fonte: Polícia Civil do Paraná