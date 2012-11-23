Polícia Civil prende homem suspeito por delivery de drogas em Paranavaí

A Polícia Civil do Paraná (PCPR) prendeu um homem, de 38 anos, em flagrante pelo crime de tráfico de drogas. A ação aconteceu no bairro Jardim Maravilha, em Paranavaí na noite desta quarta-feira (27/8).

De acordo com o delegado da PCPR Gilson Matos, a prisão é resultado de diligências realizadas após investigações que apontaram o uso de um veículo para entrega de drogas em esquema de delivery.

“O carro estava em nome de terceiro, mas era utilizado pelo suspeito já conhecido no meio policial”, completou.

Durante o monitoramento, o investigado foi flagrado deixando sua residência com um objeto nas mãos e entrando no veículo. Na abordagem, foram apreendidos aproximadamente 10 gramas de cocaína, fracionadas e prontas para venda.

Na residência do investigado, a equipe apreendeu R$ 1,5 mil em espécie e duas máquinas de cartão de crédito. Em um cofre, foi localizada uma pistola calibre 9mm com 57 munições intactas.

Diante dos fatos, o indivíduo foi autuado em flagrante delito. Após os procedimentos de polícia judiciária, ele foi encaminhado ao sistema penitenciário.

DENÚNCIAS – A PCPR solicita a colaboração da população com informações no combate ao tráfico de drogas na região. Denúncias podem ser repassadas de forma anônima pelos telefones 197, da PCPR ou 181, do Disque-Denúncia.

Em casos de flagrante ou crime em andamento, a Polícia Militar deve ser acionada pelo telefone 190.

Fonte: Polícia Civil do Paraná