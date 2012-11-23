Polícia Civil prende investigados por tráfico e delivery de entorpecentes em Paranavaí

A Polícia Civil do Paraná (PCPR) prendeu preventivamente dois homens durante uma investigação relacionada ao tráfico e delivery de entorpecentes. As capturas aconteceram nesta segunda-feira (25), em Paranavaí, no Noroeste do Estado.

Semanas antes, durante o andamento das diligências, os policiais cumpriram mandados de busca domiciliar. Na ocasião, foram localizadas mais de 15 porções de substância análoga à cocaína, além de outros elementos relacionados à investigação.

Com base nas provas reunidas e nos materiais apreendidos durante as buscas, a PCPR representou pela prisão preventiva dos investigados pelos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico.

Conforme as investigações, os suspeitos atuavam na comercialização de entorpecentes na modalidade delivery, utilizando veículos e aplicativos de comunicação para a distribuição das substâncias.

O delegado da PCPR Gilson Matos destacou que essa ação demonstra o comprometimento da Polícia Civil no combate ao tráfico de drogas, especialmente diante de modalidades criminosas que buscam se adaptar à rotina da população, como o delivery.

“Seguiremos atuando de forma firme e estratégica para desarticular essas associações criminosas”, destacou o delegado.

Ambos os envolvidos foram encaminhados ao sistema penitenciário.

DENÚNCIAS - A população ainda pode contribuir com investigações que estejam em andamento. Denúncias podem ser repassadas de forma anônima pelos telefones 197, da PCPR ou 181, do Disque-Denúncia.

Se o crime estiver acontecendo neste momento, a Polícia Militar deve ser acionada pelo telefone 190.

Fonte: Polícia Civil do Paraná