Polícia Civil prende quatro pessoas durante ação que investiga homicídio em Paranavaí

A Polícia Civil do Paraná (PCPR) prendeu quatro pessoas, com idades entre 20 e 34 anos, investigadas por um homicídio ocorrido em janeiro deste ano. A ação aconteceu nesta sexta-feira (20/3), em Paranavaí.

A operação foi realizada com o objetivo de apurar o desaparecimento de um homem registrado no mesmo período. As investigações indicaram que a vítima foi agredida em um ponto relacionado ao tráfico de drogas e, na sequência, colocada no porta-malas de um veículo e levada por outros indivíduos.

Durante as diligências, a equipe policial reuniu informações, realizou abordagens, apreendeu um veículo e coletou imagens de câmeras de segurança que apontaram a movimentação dos envolvidos no local do crime. Uma motocicleta possivelmente utilizada na ação também foi localizada.

Segundo o delegado da PCPR Gilson Matos, as apurações identificaram quatro investigados, que teriam participado do crime motivado por conflitos pessoais, com envolvimento direto de parte dos autores.

“Posteriormente, um corpo foi encontrado na zona rural do município. Familiares reconheceram características e vestimentas compatíveis com a vítima. A confirmação ainda depende de exame de DNA”, explica.

Com base nos elementos reunidos, os quatro investigados foram presos e encaminhados ao sistema penitenciário.

DENÚNCIAS - A população ainda pode contribuir com investigações que estejam em andamento. Denúncias podem ser repassadas de forma anônima pelos telefones 197, da PCPR ou 181, do Disque-Denúncia.

Se o crime estiver acontecendo neste momento, a Polícia Militar deve ser acionada pelo telefone 190.

Fonte: Polícia Civil do Paraná