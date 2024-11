Polícia Civil prende quatro pessoas por tráfico de drogas em Paranavaí

A Polícia Civil do Paraná (PCPR) prendeu quatro pessoas por tráfico de drogas. As capturas aconteceram nesta terça-feira (5/11), no bairro Jardim Ipê, em Paranavaí, durante uma investigação que apura um esquema de tráfico de drogas na região.

Diligências e investigações, que vinham sendo conduzidas ao longo deste ano, revelaram que o local, já anteriormente alvo de operações policiais, voltou a ser utilizado para a comercialização de entorpecentes. A constatação desse fato se deu por meio de intensos trabalhos investigativos e ações de campo. Reunindo elementos informativos suficientes, a autoridade policial representou pelos mandados de busca e apreensão que foram cumpridos na presente data.

De acordo com o delegado da PCPR Gilson Matos, no primeiro endereço, a PCPR prendeu três indivíduos e apreendeu 30 gramas de maconha divididas em porções prontas para a venda e 13 gramas de pedras de crack fracionadas em 50 porções. Também foram encontrados R$ 623, um DVR e duas câmeras de monitoramento, itens que reforçam as evidências de que o local era utilizado para o tráfico de drogas.

“No segundo endereço, durante o cumprimento do mandado de busca e apreensão, os policiais realizaram a prisão de uma mulher. Dentro da residência foram encontradas 12 gramas de crack, 102 gramas de cocaína e uma porção de 11 gramas de maconha. Além disso, foram apreendidos R$ 1.517 e um cartão”, explica.

Todos os presos foram encaminhados ao sistema penitenciário.

A Polícia Civil segue com o compromisso de combater o tráfico de entorpecentes e trabalhar na manutenção da segurança pública em Paranavaí, contando sempre com o apoio da comunidade para denúncias e informações que possam auxiliar nas investigações.

Denúncias - A população ainda pode contribuir com investigações que estejam em andamento. Denúncias podem ser repassadas de forma anônima pelos telefones 197, da PCPR ou 181, do Disque-Denúncia.

Se o crime estiver acontecendo neste momento, a Polícia Militar deve ser acionada pelo telefone 190.

Fonte: Polícia Civil do Paraná