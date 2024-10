Polícia Civil prende três pessoas por venda e armazenamento de substâncias controladas em Paranavaí

A Polícia Civil do Paraná (PCPR) prendeu três pessoas em flagrante por venda e armazenamento de substâncias controladas em Paranavaí, no Noroeste do Estado. As capturas aconteceram nesta terça-feira (15/10). Os indivíduos começaram a ser investigados após denúncias anônimas relatarem que em uma residência, no Centro da cidade, acontecia o comércio de medicamentos de tarja preta e de diversos outros controlados.

Diante dos fatos, a autoridade policial representou pelo mandado de busca e apreensão no local, que foi autorizada pela Justiça.

"Na residência, em um quarto, foi encontrado dentro de um saco de lixo inúmeros medicamentos que estavam sendo armazenados de forma indevida. Diante desse cenário, foi solicitado apoio à Vigilância Sanitária, que constatou toda irregularidade", disse o delegado da PCPR Gilson Matos.

As três pessoas presentes na residência foram autuadas em flagrante e encaminhadas ao sistema penitenciário.

Denúncia - A PCPR solicita a colaboração da população no combate à venda irregular de medicamentos. As denúncias podem ser feitas de forma anônima pelos telefones 197, da PCPR ou 181, do Disque-Denúncia.

Fonte: Polícia Civil do Paraná