11 UBSs abrem neste sábado para Campanha Vacina Mais

Neste sábado, dia 23 de julho, 11 salas de vacina que ficam nas UBSs (Unidades Básicas de Saúde de Paranavaí, estarão abertas para a Campanha Nacional Vacina Mais. A ideia da Campanha é conscientizar e incentivar a população sobre a importância de aumentar a cobertura vacinal, já que a vacinação é uma das intervenções de saúde pública mais eficazes, efetivas e que salvam vidas.

As salas de vacina das UBSs Sumaré, Monte Cristo, Ouro Branco, Zona Leste, Morumbi, Panorama, Celso Konda, Campo Belo, Três Conjuntos e São Jorge estarão abertas das 8h às 16h. Já a sala de vacina da UBS Graciosa ficará aberta das 8h às 15h.

Para a Campanha Vacina Mais, estarão disponíveis doses de vacina contra Covid para a população a partir de 4 a 14 anos, vacinas contra Influenza para a população de 6 meses a 14 anos, e doses de rotina para a população de 0 a 14 anos.

Outras faixas etárias – Aproveitando o período de abertura das 11 salas de vacina, no sábado (23/7) a coordenação de Imunização do município também vai abrir a vacinação para todas as pessoas que estiverem com qualquer dose do esquema vacinal em atraso ou dentro do prazo para ser imunizado. O município estará oferecendo todas as doses de vacina disponíveis para cobertura do esquema vacinal, desde doses contra Covid e Influenza, até as vacinas de rotina, como sarampo, tétano, febre amarela, poliomielite, etc.

Fonte: Secretaria de Comunicação Social - Prefeitura do Município de Paranavaí