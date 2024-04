13 salas de vacina estarão abertas no sábado para o Dia D de vacinação contra Influenza

No próximo sábado, 13 de abril, é o “Dia D” da Campanha de Vacinação contra Influenza 2024 em todo o país. Em Paranavaí, as doses contra a Influenza (gripe) estarão disponíveis em 13 salas de vacina que ficam nas UBSs (Unidades Básicas de Saúde) do município, das 8h às 16h. Estarão abertas as salas de vacina das seguintes UBSs: Graciosa, Coloninha, São Jorge, Campo Belo, Celso Konda, Sumaré, Jaraguá, Morumbi, Jardim Maringá, Ouro Branco, Zona Leste, Monte Cristo e Centro.

Para receber a dose, basta que a pessoa que faz parte de um dos grupos prioritários vá até a sala de vacina mais próxima de sua casa levando CPF, documento pessoal com foto, Carteira de Vacinação e documento atualizado para comprovação do grupo a que pertence. É o caso dos professores, que precisam entregar uma Declaração preenchida e assinada pelo diretor da instituição de ensino onde trabalha. As pessoas com comorbidades também devem apresentar uma declaração médica para receber a dose da vacina.

Os grupos prioritários da Campanha de Vacinação contra Influenza 2024 são:

- Crianças com idade entre 6 meses a menores de 6 anos (5 anos, 11 meses e 29 dias);

- Trabalhadores da Saúde;

- Gestantes;

- Puérperas (mães até 45 dias após o parto);

- Professores do Ensino Básico e Ensino Superior;

- Indígenas vivendo fora de terra indígena;

- Indígenas vivendo em terra indígena;

- Quilombolas;

- Idosos a partir de 60 anos;

- Pessoas com comorbidades;

- Profissionais das Forças de segurança e salvamento;

- Profissionais das Forças armadas;

- Pessoas com deficiência permanente a partir de 12 anos;

- Caminhoneiros;

- Trabalhadores de transporte coletivo rodoviário de passageiros urbano e de longo curso;

- Trabalhadores portuários;

- População privada de liberdade e funcionários do sistema de privação de liberdade;

- Adolescentes e jovens de 12 a 21 anos de idade sob medidas socioeducativas.

Fonte: Secretaria de Comunicação Social - Prefeitura do Município de Paranavaí