14 UBSs abrem neste sábado com serviços gratuitos para os homens

No Paraná, o mês de agosto é voltado à realização de ações de promoção à saúde do homem, assim como o Outubro Rosa é de atenção à saúde da mulher, especialmente sobre o câncer de mama. O Agosto Azul foi instituído em 2012 por Lei Estadual. Em Paranavaí, o mês dedicado aos homens tem oferta de serviços gratuitos nas Unidades Básicas de Saúde, com sábados de atividades especiais.

Neste sábado, dia 20 de agosto, 14 UBSs (Unidades Básicas de Saúde) do município ficarão abertas das 8h às 16h oferecendo atividades gratuitas especialmente para o público masculino. Os homens podem buscar atendimentos nas seguintes UBSs: Três Conjuntos, Jardim Maringá, Graciosa, Chácara Jaraguá, José Eloy, Zona Leste, Celso Konda, Ouro Branco, Panorama, Morumbi, Coloninha, Campo Belo, Monte Cristo e São Jorge.

Serão oferecidos serviços como avaliação odontológica; testes rápidos de HIV, Hepatite B, e Sífilis; consultas médicas; avaliação de risco cardiovascular; avaliação de sintomas prostáticos; verificação de pressão arterial e glicemia; vacinação; e atualização cadastral.

Agosto Azul – A expectativa de vida dos homens é de sete anos a menos do que a das mulheres. A ideia com este mês de atenção especial aos homens é que eles também tenham um cuidado com sua saúde, que tenham bons hábitos e um estilo de vida saudável. Agosto é o mês para reforçar isso e mobilizar a população masculina.

O tema escolhido para 2022 é “Homem, não perca o melhor da vida! Cuide da sua Saúde”. A campanha tem como foco a saúde mental do homem, já que, de acordo com o Ministério da Saúde, a mortalidade masculina por suicídio no Brasil é de 9,2 para cada cem mil – quatro vezes maior que a registrada em mulheres. Os especialistas afirmam que a pandemia de Covid-19 agravou ainda mais a situação, especialmente porque é natural os homens falarem pouco sobre seus problemas.

