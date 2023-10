1º Encontro Intersetorial de Saúde Mental reúne mais de 300 participantes no Centro de Eventos da Unespar

Nesta terça e quarta-feira, dias 10 e 11 de outubro, a Secretaria Municipal de Saúde está promovendo o 1º Encontro Intersetorial de Saúde Mental de Paranavaí, no Centro de Eventos da Unespar. Estão participando pouco mais de 300 pessoas, entre trabalhadores do SUS (Sistema Único de Saúde), trabalhadores do SUAS (Sistema Único da Assistência Social), trabalhadores da Educação, comunidade acadêmica e outros interessados.

“Nos reunimos hoje para discutir um tema de extrema importância: a saúde mental. Os desafios que enfrentamos nos últimos anos, particularmente após a pandemia da Covid-19, tornaram evidente a urgência de abordar e cuidar da saúde mental da nossa população. Os transtornos ansiosos progressivos têm se tornado uma tendência preocupante em todo o mundo, mas é alarmante saber que o Brasil é considerado a nação mais ansiosa e que na América Latina temos a maior prevalência de depressão, conforme a Organização Mundial de Saúde (OMS). Isso reflete uma realidade que não podemos mais ignorar”, enfatizou a secretária de Saúde interina do município, Rosana Franco.

Segundo Rosana, a pandemia do Covid deixou cicatrizes profundas em nossa sociedade, e uma das áreas mais afetadas foi a saúde mental. Profissionais da Saúde que estiveram na linha de frente desta batalha sofreram de forma significativa. Em estudos recentes, com o realizado pela Universidade Integral de São Carlos, mostra que 86% dos profissionais de Saúde sofrem com Síndrome de Burnout e 81% com estresse. Da mesma forma, a pesquisa ‘Saúde Mental e os Educadores 2022’, verificou que mais de 20% dos educadores brasileiros consideram sua saúde mental ruim ou muito ruim.

“No que diz respeito aos nossos estudantes, os números são igualmente preocupantes. Durante o primeiro ano da pandemia, 45% dos alunos foram diagnosticados com ansiedade generalizada e 17% com depressão. Mais de 60% relatam crises de ansiedade e dificuldades para dormir, enquanto quase 80% encontram problemas de motivação e concentração. Além disso, a pobreza, a violência e os preconceitos de gênero são fatores adicionais que contribuem para a piora da saúde mental dos nossos jovens. Diante desse cenário, é nossa responsabilidade como Secretaria Municipal de Saúde, manifestar nossas preocupações e articular espaços para ampliar as discussões sobre como enfrentar esse problema crescente. Eventos como este são fundamentais para colocar em evidência a importância da saúde mental nas suas diversas perspectivas. Estamos comprometidos em buscar soluções para promover a saúde mental da nossa comunidade. É hora de unirmos forças, ouvirmos as vozes daqueles que sofrem e dos especialistas, e juntos traçarmos estratégias que possam fazer a diferença em nossas vidas e na vida de todos os cidadãos”, finalizou.

Fonte: Secretaria de Comunicação Social - Prefeitura do Município de Paranavaí