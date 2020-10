38,16% dos casos confirmados de Covid-19 moram no Jardim São Jorge, Centro e Panorama

Um mapeamento realizado pela Vigilância em Saúde aponta que, das 760 pessoas positivadas para Covid-19 em Paranavaí desde o início da pandemia até esta quinta-feira, dia 1º de outubro, 38,16% moram nas regiões do Jardim São Jorge, Centro e Panorama. No mapeamento, os pacientes são contabilizados considerando a UBS (Unidade Básica de Saúde) onde a região de residência é referenciada para atendimento.

A região de referência da UBS São Jorge continua sendo a que tem mais moradores com casos positivos – 114 até o momento. Em seguida aparecem as regiões referenciadas à UBS Centro, com 91 casos confirmados, e da UBS Panorama com 85. Outras sete regiões têm mais de 30 casos confirmados. São as áreas referenciadas às UBSs Zona Leste (79), Vila Operária (69), Jardim Maringá (61), Campo Belo (61), Morumbi (60), Sumaré (58) e Três Conjuntos (31). As outras cinco regiões de referência têm menos de 20 casos positivados cada. São as áreas referenciadas às UBSs: Monte Cristo (18), Graciosa (13), Morumbi Rural (7), Mandiocaba (6) e Chácara Jaraguá (4).

Até esta quinta-feira, dia 1º de outubro, Paranavaí tinha 760 casos confirmados de Covid-19. Deste total, 708 pessoas já estão recuperadas. Elas foram positivadas, mas já passaram dos 14 dias de início dos sintomas e estão fora do período de transmissão da doença. Considerando os 16 óbitos registrados na cidade desde o início da pandemia, a cidade tinha, até esta quinta, 36 pessoas positivadas e com o vírus ativo, 39 pessoas suspeitas (testadas e aguardando resultados de exames) e 6.052 exames com resultado negativo para Covid-19.

Faixa etária – A pesquisa da Vigilância em Saúde também levantou que das 760 pessoas positivadas para o novo Coronavírus na cidade, 77,11% estão na faixa etária de 20 a 59 anos de idade, ou seja, fazem parte do grupo considerado como PEA – População Economicamente Ativa.

Um total de 360 pessoas (47,37% dos casos confirmados) estão na faixa etária de 20 a 39 anos. Em seguida aparecem as pessoas que fazem parte da faixa etária de 40 a 59 anos – 226 casos confirmados (29,73%). Os idosos a partir de 60 anos são 12,23% dos casos positivados (93 pessoas). E de 0 a 19 anos foram 81 pessoas positivadas até agora (10,66% do total); entre eles estão 10 bebês, com menos de 1 ano de idade.

Das 760 pessoas positivadas para Covid-19 na cidade, 389 (51,18%) são do sexo feminino e 371 (48,82%) do sexo masculino.

A maioria dos casos (49,61%) foi confirmada através de laudos do LACEN – 377 pessoas no total. Outras 279 pessoas (36,71%) tiveram seus resultados positivados através de Testes Rápidos e 104 pessoas (13,68%) foram confirmadas para Covid-19 através de exames particulares de PCR ultrassensível.

Fonte: Secretaria de Comunicação Social - Prefeitura do Município de Paranavaí