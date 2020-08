48,80% das pessoas testadas para Covid-19 em Paranavaí têm entre 21 e 40 anos de idade

Um levantamento realizado pela Secretaria Municipal de Saúde aponta que um total de 4.514 pessoas já foram testadas para Covid-19 em Paranavaí desde o início das medidas de enfrentamento à doença. Entre os testados, 52,81% são do sexo feminino (2.384) e 47,19% do sexo masculino (2.130). Os números foram registrados de 15 de março até 17 de agosto.

Um dado preocupante é com relação à idade das pessoas testadas para Covid-19 na cidade. Um total de 2.203 pessoas (48,80% dos testados) estão na faixa etária de 21 a 40 anos. Em seguida aparecem as pessoas que fazem parte da faixa etária de 41 a 60 anos – 1.186 testados (26,27%). De 0 a 20 anos, foram 607 pessoas testadas até agora (13,44% do total). Os idosos a partir dos 61 anos são 11,47% dos testados (518 pessoas).

No total, foram realizados 5.031 coletas de exames por diferentes métodos em Paranavaí. A explicação para que o número de testes realizados seja maior do que o número de pessoas testadas é que alguns pacientes precisaram fazer exames mais de uma vez, e por métodos diferentes, para confirmar se estavam positivos ou negativos para o Covid-19. Do total de coletas, 2.185 (43,43%) foram de exames enviados para o LACEN, 1.171 (23,28%) Testes Rápidos gratuitos e 1.675 (33,29%) exames particulares pelos métodos PCR, Quimioluminescência, Imunocromatográfico, Ensimaimunoensaio e Antígeno.

Até esta segunda-feira (17/8), Paranavaí tinha 561 casos confirmados de Covid-19. Deste total, 490 pessoas já estão recuperadas. Elas foram positivadas, mas já passaram dos 14 dias de início dos sintomas e estão fora do período de transmissão da doença. Considerando os 13 óbitos registrados na cidade desde o início da pandemia, a cidade tinha, até esta segunda-feira, 58 pessoas positivadas e com o vírus ativo, 68 pessoas suspeitas (testadas e aguardando resultados de exames) e 4.260 exames com resultado negativo para Covid-19.

Confira os dados estatísticos detalhados:

4.514 PESSOAS TESTADAS - TOTAL 2.384 do sexo feminino (52,81%) 2.130 do sexo masculino (47,19%) 4.514 PESSOAS TESTADAS – POR FAIXA ETÁRIA 0 a 10 anos – 281 (148 do sexo feminino / 133 do sexo masculino) 11 a 20 anos – 326 (160 do sexo feminino / 166 do sexo masculino) 21 a 30 anos – 1.130 (597 do sexo feminino / 533 do sexo masculino) 31 a 40 anos – 1.073 (580 do sexo feminino / 493 do sexo masculino) 41 a 50 anos – 715 (390 do sexo feminino / 325 do sexo masculino) 51 a 60 anos – 471 (264 do sexo feminino / 207 do sexo masculino) 61 a 70 anos – 257 (129 do sexo feminino / 128 do sexo masculino) 71 a 80 anos – 167 (79 do sexo feminino / 88 do sexo masculino) 81 anos acima – 94 (37 do sexo feminino / 57 do sexo masculino) 5.031 EXAMES COLETADOS - TOTAL 2.185 laudos do LACEN (43,43%) 1.171 Testes Rápidos (23,28%) 1.675 Exames Particulares (33,29%)

Fonte: Secretaria de Comunicação Social - Prefeitura do Município de Paranavaí