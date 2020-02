A Prefeitura de Paranavaí, através de uma parceria entre a Secretaria de Saúde, a Secretaria de Esportes e Lazer e a Unespar, iniciou nesta segunda-feira (10/2) uma intervenção para tratamento e estudo com pacientes que apresentam obesidade. As atividades aconteceram no Ginásio Lacerda Braga. O objetivo do estudo é testar a eficácia de um Programa de Tratamento Multidisciplinar de Obesidade na redução de riscos cardiometabólicos.

A intervenção está sendo realizada com 50 pacientes, com idades entre 18 e 50 anos. As atividades serão realizadas sempre às segundas, quartas e sextas-feiras. Os pacientes participam de atividades físicas aeróbicas, seguidas de orientações em grupo com profissional psicólogo, educador físico e nutricionista, além de monitoramento pelo Whatsapp com enfermeiros por um período de 16 semanas. As atividades também têm participação em parceria do Instituto Vita C. Este programa é um modelo de intervenção que já acontece em Maringá há 15 anos, através da NEMO/UEM/HU.

“Atualmente, quase 20% da população adulta no Brasil está obesa e 60% com sobrepeso. A obesidade é uma doença crônica não transmissível que se caracteriza principalmente pelo acúmulo excessivo de gordura corporal. É fator de risco para várias doenças como diabetes, hipertensão, câncer, entre outras. Hábitos saudáveis como realização de atividade física e alimentação saudável são essenciais para o combate desta doença”, explica a coordenadora do Programa de Vigilância Alimentar e Nutricional do município, Raquel Tomiazzi Utrila.

As secretarias municipais de Saúde e de Esporte e Lazer têm como meta implantar este modelo de intervenção em todo município.

Fonte: Secretaria de Comunicação Social - Prefeitura do Município de Paranavaí