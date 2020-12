584 pessoas foram positivadas para Covid-19 em Paranavaí no mês de novembro

Novembro marcou todos os recordes estatísticos da Covid-19 em Paranavaí. Foram registrados: o maior número de casos positivos em 24 horas; o maior número de casos positivos em uma semana; o maior número de casos positivos em um mês; e o maior número de óbitos de pacientes com Covid.

No total, 584 pessoas foram positivadas para o novo Coronavírus no mês de novembro. Este número é mais que o triplo dos casos positivos registrados em julho (186), considerado até então o mês de pico da pandemia em Paranavaí.

Considerando as estatísticas semanais, novembro bateu o recorde por três semanas consecutivas. Até então, o maior número de casos positivos registrados em uma semana tinha sido no período de 28 de junho a 4 de julho, com 54 pessoas positivadas. Em novembro, foram 83 casos positivos na semana entre 8 e 14 de novembro, 184 entre os dias 15 e 21, e 230 casos na última semana do mês, de 22 a 28 de novembro.

Já com relação ao número de casos positivos registrados em um só dia (período de 24 horas), o maior número havia sido no dia 4 de julho, quando 21 pessoas foram confirmadas para a doença através de exames. Este número foi superado no último dia 25 de novembro, quando 51 novos casos de Covid-19 foram confirmados em 24 horas.

Novembro também foi o mês com maior número de óbitos de pacientes com Covid-19 neste ano. Foram 5 óbitos no total: um homem de 84 anos no dia 7; um homem de 40 anos no dia 9; uma mulher de 83 anos no dia 14; uma homem de 69 anos no dia 21; e uma mulher de 90 anos no último sábado, dia 28.

“Foram realizadas mais de 3.250 coletas de exames em Paranavaí no mês de novembro, entre material enviado para o Laboratório Central do Estado (LACEN), Testes Rápidos e exames particulares de PCR ultrassensível. Nossa média vinha sendo de 1.200 exames coletados ao mês. Percebemos um aumento muito grande na procura por atendimentos na UBS Centro (referência para casos suspeitos de Covid-19) e na UPA, que fica como referência aos domingos. Estamos preocupados com este número alto de casos sendo confirmados, porque isso mostra que o ritmo de contaminação está acelerado. Estes números estão sendo analisados em todas as reuniões do COE e são usados como base para a tomada de decisões estratégicas para o enfrentamento da pandemia em Paranavaí”, afirma a secretária de Saúde do município, Andréia Vilar.

Confira os gráficos detalhados:



Evolução Mensal de casos de COVID - clique para ampliar



Fonte: Secretaria de Comunicação Social - Prefeitura do Município de Paranavaí