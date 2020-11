74 novos casos de Covid-19 em Paranavaí nas últimas 72 horas

Nas últimas 72 horas, 74 novos casos de Covid-19 foram confirmados em Paranavaí, 41 através de laudos do LACEN, 23 por Testes Rápidos e 10 através de exames particulares de PCR ultrassensível. Os pacientes confirmados são 36 homens com idades entre 18 e 75 anos, 29 mulheres com idades entre 20 e 60 anos, cinco adolescentes de 12, 15 (dois com a mesma idade) e 16 anos (dois com a mesma idade), e ainda quatro crianças de 2, 4, 5 e 7 anos. Todas as pessoas confirmadas estão cumprindo isolamento domiciliar e sendo monitoradas pelas equipes da Secretaria Municipal de Saúde.

Com os novos resultados de exames, subiu para 1.026 o número de casos confirmados de Covid-19 em Paranavaí. Deste total, 876 pessoas já estão recuperadas. Elas foram positivadas, mas já passaram dos 14 dias de início dos sintomas e estão fora do período de transmissão da doença.

Considerando os 20 óbitos registrados na cidade desde o início da pandemia, Paranavaí tem hoje 130 pessoas positivadas e com o vírus ativo, duas delas internadas na ala Covid da Santa Casa –um homem de 69 anos na UTI e um homem de 78 anos na Enfermaria. As outras 128 pessoas positivadas e com o vírus ativo estão cumprindo isolamento domiciliar e sendo monitoradas pela Secretaria Municipal de Saúde.

Agora são 74 pessoas suspeitas (testadas e aguardando resultados de exames), uma delas internada na UTI da ala Covid a Santa Casa – uma mulher de 99 anos. As outras 73 pessoas suspeitas estão cumprindo isolamento domiciliar e sendo monitoradas pela Secretaria Municipal de Saúde.

E o número de casos descartados (testados negativos) aumentou para 7.886 nas últimas 72 horas.

Fonte: Secretaria de Comunicação Social - Prefeitura do Município de Paranavaí