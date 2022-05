Abril registrou o menor número de mortes por Covid-19 em dois anos no Paraná

Um levantamento da Secretaria de Estado da Saúde (Sesa) feito nesta segunda-feira (2/5) mostra que o Paraná registrou 84 óbitos em decorrência da Covid-19 em abril. Além de ser quase 80% menor do que o registro de março deste ano (409 mortes), os dados são os mais baixos dos últimos dois anos. Desde abril de 2020 o Estado não registrava menos de 100 mortes por mês.

Os diagnósticos de positividade da doença também apresentaram queda significativa no último mês. De acordo com os registros, abril somou 25.438 casos confirmados, e, além de ser o número mais baixo do ano, também é 53% menor que os dados de março (54.835 casos).

A média móvel da última semana é de 1.266 casos. Já a média móvel de mortes pela doença é 1 (considerando os óbitos confirmados dos últimos 7 dias e dividindo por 7), com um decréscimo de 65,2% nos registros em relação há 14 dias atrás.

O número de pacientes internados com suspeita ou confirmação da Covid-19 no Estado também reduziu. Em 31 de março, 307 pessoas estavam em leitos credenciados para tratamento da doença, sendo 186 em Unidades de Terapia Intensiva (UTI) e 121 em leitos de enfermaria.

Pouco mais de um mês depois, o número caiu para 102 internamentos, sendo 45 em UTI e 57 em enfermaria. Uma redução de quase 67% no período. “A redução destes índices já era esperada pela Secretaria, diante do cenário epidemiológico que se apresentava no mês de março, que permitiu inclusive a liberação do uso obrigatório de máscaras após dois anos de pandemia”, disse o secretário de Estado da Saúde, César Neves. "Abril foi o primeiro mês completo com esse novo quadro e mesmo assim continuamos a registrar números em queda".

A vacinação continua sendo a principal aliada contra a pandemia. Dados do Vacinômetro Nacional mostram que o Paraná soma 24.536.556 doses aplicadas contra a Covid-19, sendo 9.963.875 primeiras doses (D1), 9.001.022 segundas aplicações (D2), 333.976 doses únicas (DU), 4.688.495 doses de reforço (DR), 229.071 quartas doses ou 2ª doses de reforço e 320.117 doses adicionais (DA).

Atualmente, 85,9% da população do Estado (11,5 milhões de pessoas) tomaram a primeira dose da vacina, 80,4% estão imunizadas com duas doses ou a dose única e 40,4% receberam a primeira dose de reforço.

“É importante ressaltarmos que embora tenhamos uma boa adesão da população, a vacinação continua em todo o Estado e precisamos avançar ainda mais”, afirmou César Neves. “Só venceremos essa pandemia com a colaboração e conscientização dos paranaenses em manter a imunização em dia, seja com a segunda dose, dose de reforço ou a quarta dose”.

Fonte: Agência Estadual de Notícias