Academia da Saúde realiza orientações nutricionais para diabéticos toda quinta-feira

Você é diabético e tem dúvidas sobre o que pode e o que não pode comer para controlar sua glicemia? Agora você pode receber orientações nutricionais gratuitas nas Quintas-feiras para Diabéticos. As orientações são repassadas durante palestras realizadas todas as quintas-feiras, às 14h, na Academia da Saúde.

“O objetivo dessas reuniões/palestras é ajudar as pessoas diabéticas a fazerem uma reeducação alimentar para o controle da doença. Qualquer pessoa que seja diabética, seja com ou sem outras patologias associadas (como hipertensão, dislipidemias, etc) pode participar das reuniões semanais. Não é necessário se inscrever previamente, é só chegar e participar”, comenta a nutricionista responsável pelas orientações, Renata Staianov Gonçalves.

A Academia da Saúde está localizada na Rua Antônio Fachin, s/n – Jardim Maringá, em frente à UBS Geraldo Longo. Para mais informações, o telefone de contato é o 3423-8021.

