Ação de vacinação em massa no Centro de Eventos será encerrada na quinta-feira

Quinta-feira, dia 5 de maio, é o último em que o Centro de Eventos de Paranavaí fica aberto para a ação de vacinação em massa contra Covid-19 e Influenza. Com o avanço da cobertura vacinal e a considerável diminuição na procura pelas doses contra Covid, a Secretaria Municipal de Saúde, através da coordenação de Imunização, optou por encerrar as atividades no Centro de Eventos. A partir da próxima segunda-feira, dia 9 de maio, as vacinas contra Covid passam a ser aplicadas apenas nas salas de vacina das UBSs que fizerem parte do cronograma elaborado pelo município.

“Para a vacinação no Centro de Eventos, sempre precisamos remanejar os vacinadores dos postos de saúde. Neste momento, com a Campanha Nacional de Vacinação contra Influenza também em andamento, já estamos tendo dificuldades de fechar equipes para atender no Centro de Eventos. Além disso, a procura pelas vacinas contra Covid diminuiu muito. Agora, a questão é mais para quem precisa completar o esquema vacinal e fazer as doses de reforço. E fazer isso em uma sala de vacina mais próxima de casa, facilita para a população”, explica a coordenadora de Imunização do município, Grazieli Barbaço.

Com esta nova reestruturação, na sexta-feira, dia 6, e no sábado, dia 7, já não haverá vacinação contra Covid-19 nem contra Influenza no Centro de Eventos. “Nestes dois dias vamos reorganizar o Centro de Eventos para que possa voltar às atividades normais e também organizar a logística de distribuição das doses nas salas de vacina das UBSs”, ressalta Grazieli.

Por conta do curto prazo de validade das doses após a abertura dos frascos, a vacinação contra Covid-19 nas UBSs será realizada de segunda a sexta-feira, somente no período da manhã, das 8h às 11h. A partir de segunda-feira (9/5), as doses contra Covid para os grupos em andamento estarão disponíveis nas salas de vacina das UBSs: Coloninha, Três Conjuntos, Campo Belo, Celso Konda, Jaraguá, Ouro Branco, Zona Leste, Jardim Maringá, Morumbi e Graciosa. Já nas salas de vacina das UBSs Monte Cristo e São Jorge, a aplicação das doses contra Covid começa na terça-feira, dia 10 de maio.

Outra mudança importante é com relação à vacinação contra Covid em crianças da faixa etária entre 5 e 11 anos. As doses infantis serão aplicadas somente na sala de vacina da UBS Monte Cristo.

Lembrando que as demais vacinas de rotina e as doses contra Influenza para os grupos prioritários em andamento também serão aplicadas nas salas de vacina das UBSs que estão no cronograma, de segunda a sexta-feira, das 8h às 11h30 e das 14h às 16h.

Fonte: Secretaria de Comunicação Social - Prefeitura do Município de Paranavaí