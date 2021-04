Adiada vacinação de gestantes, puérperas e profissionais de Saúde contra Influenza

A Secretaria Municipal de Saúde, através da coordenação de Imunização, comunica à população que a vacinação de gestantes, puérperas e profissionais de Saúde contra H1N1 (Influenza) está sendo adiada até a chegada de novas doses. Estes públicos-alvo estavam programados para receber a dose da vacina de quinta-feira (15/4) até sábado (17/4), porém, as doses recebidas pelo município se esgotaram nesta quarta-feira (14/4), antes mesmo de ser finalizada a imunização do grupo de crianças.

“Nenhuma das UBSs tem doses disponíveis no momento. Algumas crianças da faixa etária de 5 anos completos a menores de 6 anos acabaram ficando sem receber a vacina nesta quarta-feira (14/4) porque as doses acabaram. A Regional de Saúde nos informou que existe uma previsão de chegada de mais doses até o fim desta semana. Assim que as doses chegarem vamos retomar a imunização das crianças que ainda não tomaram a dose e também destes três públicos-alvo: gestantes, puérperas e profissionais. O novo cronograma com datas, horários e locais de vacinação será divulgado através dos canais oficiais da Prefeitura”, explica a coordenadora de Imunização do município, Grazieli Barbaço.

