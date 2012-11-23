Agentes de endemias intensificam visitas domiciliares em Paranavaí

As equipes de agentes de combate às endemias mantêm uma rotina intensa de trabalho em Paranavaí. Diariamente, os profissionais percorrem bairros de todas as regiões da cidade para identificar e eliminar possíveis criadouros do mosquito Aedes aegypti, além de orientar os moradores sobre os cuidados necessários para evitar a proliferação do vetor.

Durante as inspeções, os agentes verificam quintais, calhas, ralos, caixas d'água, recipientes e outros locais que possam acumular água. O trabalho também tem caráter educativo, com orientações sobre medidas simples que podem ser adotadas no dia a dia e que contribuem diretamente para a redução dos casos das doenças transmitidas pelo mosquito.

As visitas fazem parte de um cronograma permanente desenvolvido pela Secretaria Municipal de Saúde e são fundamentais para o monitoramento das áreas urbanas. Segundo a Secretaria, um dos principais desafios enfrentados pelos agentes de combate às endemias são as residências fechadas durante as visitas ou não obter autorização para entrar nos imóveis, o que dificulta a realização das inspeções. Em muitos casos, os moradores ainda ficam receosos de receber os profissionais por não saberem que se trata de agentes da Prefeitura.

De acordo com o assessor de Endemias de Paranavaí, Tiago Dias, permitir a entrada dos agentes é uma atitude que beneficia toda a comunidade.

"Pedimos que os moradores recebam nossos agentes sempre que eles estiverem realizando as visitas. Muitas vezes, um foco do mosquito está em um local que passa despercebido por quem mora na residência, e a inspeção é essencial para evitar a proliferação do Aedes aegypti. Abrir a porta para o agente é colaborar diretamente com a saúde da sua família e de toda a vizinhança", ressalta Tiago.

Sobre a segurança, o assessor destaca que todos os agentes de combate às endemias atuam devidamente uniformizados e identificados com crachá funcional, o que garante mais tranquilidade aos moradores durante as visitas.

"Nossos profissionais estão sempre uniformizados e portando crachá de identificação. Caso o morador tenha qualquer dúvida, pode solicitar a identificação antes de permitir a entrada. Nosso objetivo é orientar, prevenir e trabalhar em parceria com a comunidade para manter Paranavaí protegida contra as arboviroses", conclui Tiago.

Fonte: Secretaria de Comunicação Social - Prefeitura do Município de Paranavaí