Ambulatório Médico de Especialidades vai dobrar capacidade de atendimentos médicos na região de Paranavaí

Paranavaí viveu na tarde desta sexta-feira (13/1) uma data muito especial. Lideranças de todo o estado estiveram no gabinete municipal para assinatura da autorização para publicação do Edital de Licitação para construção do Ambulatório Médico de Especialidades (AME).

A obra de pouco mais de R$ 26 milhões é fruto de uma parceria entre o Estado do Paraná, por meio da Secretaria de Estado da Saúde/Fundo Estadual de Saúde do Paraná, o Município de Paranavaí e o Consórcio Intermunicipal de Saúde – CIS/AMUNPAR. São R$ 25,4 milhões de repasse da Secretaria de Estado da Saúde e R$ 520 mil de contrapartida do município de Paranavaí.

A unidade terá área total construída de mais de 4,2 mil m² que abrigarão 36 salas de atendimento, sendo 26 consultórios indiferenciados, 9 diferenciados e 1 consultório de oftalmologia, 11 salas de exames e 3 boxes de coleta. Os dados levantados pela 14ª regional de saúde, em parceria com o CIS/AMUMPAR, preveem que as consultas médicas e não médicas saltem de 10.223 atendimentos por mês para 22.134 atendimentos por mês e que serão realizados quase 5.800 exames a mais por mês.

O AME será gerenciado pelo Consórcio Intermunicipal de Saúde – CIS/AMUNPAR. Esta unidade tem como premissas básicas a realização de atividade assistencial, supervisional, educação permanente, pesquisa clínica e operacional, sendo que deve ser referência para todo o território da 14ª Região de Saúde que abrange 28 municípios, totalizando uma população de 274.862 habitantes, conforme IBGE/2018.

O objetivo principal deste projeto é colaborar para o aperfeiçoamento e consolidação do Sistema Único de Saúde (SUS) no Estado de Paraná garantindo a execução de seus princípios básicos: a universalização, a integralidade e a equidade da atenção à saúde.

Avaliação das lideranças – O prefeito de Santa Isabel do Ivaí e presidente do CIS/AMUNPAR, Freonizio Valente, exaltou a conquista do AME. “Esse era um sonho antigo e que finalmente vai se concretizar. Agradeço os envolvidos que fizeram que tudo isso se tornasse possível. Em especial, agradeço o prefeito KIQ e equipe que a todo momento fizeram todos os movimentos para que o convênio fosse firmado”.

O presidente da Câmara de Paranavaí, Luis Paulo Hurtado, enalteceu a atuação da Prefeitura e Governo do Estado. “Esse grande esforço será retribuído diretamente às pessoas que mais precisam e isso deve ser comemorado. Ganha Paranavaí, a região, o estado, mas principalmente, as pessoas que precisam de mais acesso à saúde”.

O secretário de Saúde do estado do Paraná, Beto Preto, disse que os investimentos na saúde nos últimos anos são os maiores da história. “Nunca foi investido tanto em atenção primária no SUS. O governo Ratinho Junior investiu R$ 1,5 bilhão e melhorou a saúde de todos os municípios. Trabalhamos ao lado de todos e assim continuaremos nos próximos quatro anos”.

O prefeito KIQ afirmou que esse é um momento histórico de Paranavaí. “Pouco tempo atrás tínhamos um hospital parado que demorou 20 anos para ser concluído. Hoje, em pleno funcionamento, colhemos os frutos. A chegada do AME ataca outro gargalo e fará grande diferença na vida das pessoas. Desde o primeiro momento fizemos de tudo para abrigar esse equipamento de saúde, pois será muito benéfico para todos”.

