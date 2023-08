AME: Assinada Ordem de Serviços para início da maior obra em volume de investimentos para a Saúde de Paranavaí e região

A maior obra em volume de investimentos para a Saúde de Paranavaí nos últimos 30 anos já tem data marcada para começar. O prefeito KIQ assinou nesta sexta-feira (11/8), no gabinete municipal, a Ordem de Serviços que autoriza o início da construção do AME-PR (Ambulatório Médico de Especialidades). O valor global para execução da obra é de R$ 26.007.916,92, sendo aproximadamente R$ 520 mil de contrapartida do município. A data prevista para início da obra é dia 11 de setembro de 2023. A execução ficou à cargo da Construtora Guilherme Ltda, de Cascavel-PR, e tem um prazo de execução de 12 meses.

“Está é uma obra que traz grandes expectativas. É o maior investimento dos últimos 30 anos na Saúde do nosso município. Entendemos que o AME é fundamental para o atendimento integrado de especialidades em Paranavaí em região. Com o AME, nossa capacidade de atendimentos de especialidades em sistema de Consórcio (CIS/Amunpar) vai mais do que dobrar, e quem sai ganhando é a população”, avalia o prefeito KIQ.

O momento da Assinatura da Ordem de Serviços foi acompanhado pelo vice-prefeito Pedro Baraldi; pelo assessor Fábio Ferreira, representando o deputado federal Tião Medeiros; pelo prefeito Freonízio Valente, presidente do CIS/Amunpar; pelo vereador Amarildo Geraldo Costo, representando a Câmara Municipal; e pela equipe técnica do município.

O AME – A unidade do AME terá área total construída de 4.223,31 mil m² que abrigarão 36 salas de atendimento, sendo 26 consultórios indiferenciados, 9 diferenciados e 1 consultório de oftalmologia, 11 salas de exames e 3 boxes de coleta. Os dados levantados pela 14ª Regional de Saúde, em parceria com o CIS/AMUMPAR, prevêem que as consultas médicas e não médicas saltem de 10.223 atendimentos por mês para 22.134 atendimentos por mês e que serão realizados quase 5.800 exames a mais por mês.

O AME será gerenciado pelo Consórcio Intermunicipal de Saúde – CIS/AMUNPAR. Esta unidade tem como premissas básicas a realização de atividade assistencial, supervisional, educação permanente, pesquisa clínica e operacional, sendo que deve ser referência para todo o território da 14ª Regional de Saúde que abrange 28 municípios, totalizando uma população de 274.862 habitantes, conforme IBGE/2018.

O objetivo principal deste projeto é colaborar para o aperfeiçoamento e consolidação do Sistema Único de Saúde (SUS) no Estado de Paraná garantindo a execução de seus princípios básicos: a universalização, a integralidade e a equidade da atenção à saúde.

A obra é fruto de uma parceria entre o Estado do Paraná, por meio da Secretaria de Estado da Saúde/Fundo Estadual de Saúde do Paraná, o Município de Paranavaí e o Consórcio Intermunicipal de Saúde – CIS/AMUNPAR.

Fonte: Secretaria de Comunicação Social - Prefeitura do Município de Paranavaí