Já está em fase final de assinatura do Contrato de Empreitada Global, a obra com maior investimento da atualidade em Paranavaí e região: a construção do AME-PR (Ambulatório Médico de Especialidades). O valor global para execução da obra é de R$ 26.007.916,92, sendo aproximadamente R$ 520 mil de contrapartida do município. Logo após a formalização do Contrato, a empreiteira vencedora da licitação deve ser convocada pelo Governo do Estado em um prazo de até 10 dias para receber a Ordem de Serviços, autorizando o início imediato da obra.

“O AME é uma obra fundamental para o atendimento integrado de especialidades em Paranavaí em região. Vamos imaginar que cada município precise de um neurologista, ou de um urologista. Seria muito mais difícil cada cidade encontrar um profissional disponível para atender apenas os seus pacientes, além do alto custo de contratação para os municípios. Com o AME, nossa capacidade de atendimentos de especialidades em sistema de Consórcio (CIS/Amunpar) vai mais do que dobrar”, esclarece a secretária de Saúde de Paranavaí, Andréia Vilar.



AME chega em Paranavaí com R$ 26 milhões de investimentos para a Saúde





A unidade do AME terá área total construída de 4.223,31 mil m² que abrigarão 36 salas de atendimento, sendo 26 consultórios indiferenciados, 9 diferenciados e 1 consultório de oftalmologia, 11 salas de exames e 3 boxes de coleta. Os dados levantados pela 14ª Regional de Saúde, em parceria com o CIS/AMUMPAR, prevêem que as consultas médicas e não médicas saltem de 10.223 atendimentos por mês para 22.134 atendimentos por mês e que serão realizados quase 5.800 exames a mais por mês.

O AME será gerenciado pelo Consórcio Intermunicipal de Saúde – CIS/AMUNPAR. Esta unidade tem como premissas básicas a realização de atividade assistencial, supervisional, educação permanente, pesquisa clínica e operacional, sendo que deve ser referência para todo o território da 14ª Regional de Saúde que abrange 28 municípios, totalizando uma população de 274.862 habitantes, conforme IBGE/2018.

O objetivo principal deste projeto é colaborar para o aperfeiçoamento e consolidação do Sistema Único de Saúde (SUS) no Estado de Paraná garantindo a execução de seus princípios básicos: a universalização, a integralidade e a equidade da atenção à saúde.

A obra é fruto de uma parceria entre o Estado do Paraná, por meio da Secretaria de Estado da Saúde/Fundo Estadual de Saúde do Paraná, o Município de Paranavaí e o Consórcio Intermunicipal de Saúde – CIS/AMUNPAR. A execução da obra ficou à cargo da Construtora Guilherme Ltda, de Cascavel-PR e tem um prazo de 15 meses a partir da assinatura da Ordem de Início dos Serviços.

Fonte: Secretaria de Comunicação Social - Prefeitura do Município de Paranavaí