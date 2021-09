Aplicação de 2ª dose de Astrazeneca em Paranavaí está suspensa por falta de imunizantes

A Secretaria Municipal de Saúde, através da coordenação de Imunização, e a 14ª Regional de Saúde, comunicam a toda a população que, a partir desta terça-feira (14/9), está suspensa a aplicação de 2ª dose de Astrazeneca em Paranavaí, por falta dos imunizantes. No momento, o município tem disponíveis apenas as segundas doses dos imunizantes Pfizer e Coronavac. Quem tomou a 1ª dose de Astrazeneca e já está dentro do prazo para completar o esquema vacinal, deve aguardar a chegada de um novo lote de 2ª dose do imunizante.

“Houve um atraso na entrega de segundas doses do imunizante Astrazeneca. Com isso, as doses que tínhamos já se esgotaram. É importante que duas coisas fiquem claras: primeiro, que não podemos aplicar 2ª dose de imunizante diferente para atender a população. Quem tomou 1ª dose de Astrazeneca, tem que completar o esquema vacinal com Astrazeneca. E a segunda coisa é que, não há prejuízo para o cidadão se ele tomar a 2ª dose um pouco depois do prazo. Pelo contrário – há pesquisas que indicam que quanto maior o intervalo entre as duas doses, maior o percentual de proteção do indivíduo”, esclarece a secretária de Saúde, Andréia Vilar.

Sendo assim, quem está dentro do prazo para tomar a 2ª dose de Astrazeneca deve aguardar a comunicação oficial do município sobre a retomada da imunização, assim que chegarem novos lotes do imunizante.

Lembrando que a aplicação de 2ª dose dos imunizantes Coronavac e Pfizer continua sendo realizada normalmente no Centro de Eventos, de segunda a sábado, das 8h às 14h. Basta levar documento de identificação com foto, Cartão SUS e o Cartão de Vacina.

Fonte: Secretaria de Comunicação Social - Prefeitura do Município de Paranavaí