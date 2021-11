Aplicação do imunizante Coronavac passa a ser feita apenas às quartas-feiras

A Secretaria Municipal de Saúde, através da coordenação de Imunização, comunica a toda a população que, a partir de agora, a aplicação de doses do imunizante Coronavac será feita no Centro de Eventos apenas às quartas-feiras.

“O município tem atendido uma demanda diária muito pequena de pessoas que precisam completar o esquema vacinal com Coronavac. O frasco da Coronavac vem para nós com solução para aplicação de 10 doses e, depois de aberto, o frasco precisa ser esgotado em no máximo 6 horas. Por isso, vamos concentrar a aplicação deste imunizante em apenas um dia da semana, para conseguirmos reunir maior número de pessoas e evitar a perda de doses”, explica a coordenadora de Imunização do município, Grazieli Barbaço.

Lembrando que a aplicação dos imunizantes Pfizer e Astrazeneca continua sendo realizada no Centro de Eventos diariamente.

Fonte: Secretaria de Comunicação Social - Prefeitura do Município de Paranavaí