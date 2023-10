Aumento no número de casos diagnosticados de HIV/AIDS preocupa setor de Saúde de Paranavaí

Um levantamento feito pelo setor de Infectologia do SINAS (Sistema Integrado de Atendimento em Saúde) de Paranavaí traz um número bastante preocupante para o município neste ano de 2023. É que até o dia 10 de outubro deste ano, o número de casos diagnosticados de HIV/AIDS teve um aumento de 71% em relação ao número de casos registrados em todo o ano de 2022.

De 2018 a 2022, o número de casos diagnosticados de HIV/AIDS em Paranavaí e região vinha variando entre 30 e 45. Foram 45 em 2018, 30 em 2019, 30 em 2020, 40 em 2021 e 32 em 2022. Agora, de 1º de janeiro a 10 de outubro de 2023, já foram diagnosticados 55 casos, o que já representa 71% a mais do total do ano passado.

Segundo o levantamento feito pelo SINAS, a predominância dos casos diagnosticados em Paranavaí neste ano está na população masculina. A faixa etária mais acometida está em pessoas entre 20 e 39 anos.

HIV/AIDS – A Síndrome da Imunodeficiência Adquirida (AIDS) ocorre em um estágio tardio da infecção pelo vírus da imunodeficiência humana (HIV). Este vírus está presente no sangue de pessoas infectadas, assim como em outros fluidos, como o sêmen, a secreção vaginal e o leite materno. A transmissão ocorre por via predominantemente sexual, mas, também, pelo contato com sangue contaminado, pela via transplacentária ou pelo aleitamento materno.

Na fase aguda, que ocorre semanas após a infecção, o paciente frequentemente apresenta sintomas de uma infecção viral inespecífica e tem elevada carga de vírus se replicando, sendo a probabilidade de transmitir a doença significativamente maior.

Após a fase aguda, advém um período assintomático, de duração variável, no qual o vírus segue se replicando, e há diminuição progressiva da imunidade, até um ponto em que o organismo se torna altamente suscetível a infecções oportunistas, neoplasias e manifestações autoimunes. Essa última fase é denominada Síndrome da Imunodeficiência Adquirida (AIDS).

O diagnóstico da infecção pelo HIV na atenção primária é pela realização do teste rápido. O teste é sigiloso, fica pronto em torno de 30 minutos e é realizado nas Unidades Básicas de Saúde e no SINAS. Para sua realização é necessária apenas a apresentação de um documento oficial com foto.

Para mais informações, agendamento de testes rápidos ou atividades educativas, basta entrar em contato com a equipe do SINAS através do telefone (44) 3424-8574.

Fonte: Secretaria de Comunicação Social - Prefeitura do Município de Paranavaí