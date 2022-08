Baixa procura por vacina contra poliomielite em Paranavaí gera preocupação

Mesmo com todos os esforços da Secretaria Municipal de Saúde, a procura por vacinas contra poliomielite está muito abaixo do esperado em Paranavaí. Apesar de disponibilizar as doses em todas as salas de vacina e realizar um Dia D nacional e outro municipal, Paranavaí ainda está longe de alcançar a meta de imunizar 95% das crianças menores de cinco anos, conforme estabelecido pelo Ministério da Saúde.

“Temos uma população de 4.908 crianças menores de 5 anos (4 anos, 11 meses e 29 dias). A Campanha Nacional começou no dia 8 de agosto e vai até o dia 9 de setembro, mas até o momento apenas 2.314 crianças foram vacinadas contra poliomielite em Paranavaí. Ou seja, ainda não alcançamos nem 50% do público-alvo da campanha”, explica a coordenadora de Imunização do município, Grazieli Barbaço.

A poliomielite, também chamada de paralisia infantil, tem certificado de erradicação no país desde 1994, mas a baixa cobertura vacinal dos últimos anos preocupa os especialistas.

Para tentar aumentar a cobertura vacinal das crianças, a equipe de Imunização de Paranavaí está cumprindo um cronograma de vacinação em todas as creches municipais e Centros de Educação Infantil conveniados.

“Os pais estão recebendo comunicados e uma ficha de autorização para assinar, permitindo que a criança seja vacinada exclusivamente contra poliomielite na creche. Nós pedimos que os pais ou responsáveis se atentem à data marcada na creche dos filhos para que enviem a autorização assinada e a Carteira de Vacina para que possamos imunizar essas crianças”, frisa Grazieli.

Fonte: Secretaria de Comunicação Social - Prefeitura do Município de Paranavaí