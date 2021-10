Boletim com evolução de casos de Covid passa a ser divulgado semanalmente

A Secretaria Municipal de Comunicação Social comunica a toda a população que, a partir desta segunda-feira (25/10), o Boletim Covid passará a ser divulgado semanalmente, exclusivamente às segundas-feiras, e não mais diariamente, como vinha acontecendo desde o início da pandemia. Sendo assim, o próximo Boletim Covid será divulgado na próxima segunda-feira, dia 1º de novembro, com o acumulado dos casos registrados durante esta semana (de 25 a 30 de outubro).

“Percebemos que em alguns dias, quando os números são um pouco mais elevados, isso já causa certo alvoroço nas redes sociais, com pessoas falando em lockdown e medidas mais restritivas. No dia seguinte, os números são baixos e a reação é oposta: as pessoas falam em relaxamento total, em deixar de usar máscaras. Como existem muita variáveis envolvendo a contagem dos casos, que é feita pela equipe da Vigilância em Saúde, optamos por divulgar a contagem dos números acumulados da semana, que nos dá uma noção mais real da evolução do Covid em Paranavaí”, explica o secretário de Comunicação, Américo de Castro.

Com a nova adaptação, todos os boletins da Saúde passam a ser divulgados em dias específicos, uma vez por semana. Às segundas-feiras, será o Boletim Covid; às quartas, o Boletim da Dengue; e às sextas, o Vacinômetro. Em caso de feriados ou recessos, os boletins serão antecipados ou divulgados no próximo dia útil.

Frisando que, nesta segunda-feira, dia 25 de outubro, o Boletim Covid foi divulgado com os números contabilizados até às 13h do último sábado (23/10).

Fonte: Secretaria de Comunicação Social - Prefeitura do Município de Paranavaí