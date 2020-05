Boletim do Covid-19 em Paranavaí - 19 de maio

A Secretaria Municipal de Saúde começou a divulgar os números do Coronavírus (Covid-19) em Paranavaí. O boletim está sendo atualizado diariamente, levando em conta os dados colhidos pelas equipes da UBS Centro, que é a unidade de referência para o atendimento dos casos suspeitos da doença na cidade.

Até o final da tarde desta terça-feira, o relatório apontava seis óbitos em Paranavaí, cento e dezessete confirmações de Covid-19 em Paranavaí (LACEN + Testes Rápidos + PCR ultrassensível), dezesseis casos suspeitos testados para Coronavírus e quinhentos e vinte e três casos descartados. Até o momento são noventa e quatro os casos recuperados. Os casos notificados, de pessoas que apresentaram “síndrome gripal”, não foram divulgados.

Houve um aumento de 2 casos confirmados, 7 casos suspeitos, 8 casos recuperados e 220 casos descartados em relação ao último boletim.

O número de casos descartados (testados negativos) aumentou consideravelmente depois de uma ampla atualização de exames realizados em laboratórios particulares, que foram lançados hoje no sistema de maneira retroativa. Agora são 523 pessoas descartadas para Coronavírus, inclusive uma mulher de 62 anos que estava internada na UTI da ala Covid-19 na Santa Casa e veio a óbito na manhã do último sábado, dia 16.

Hoje, 2 pacientes de Paranavaí estão internados no setor exclusivo para casos de Covid-19 da Santa Casa, sendo:

● 01 caso CONFIRMADO na Enfermaria

● 01 caso SUSPEITO na UTI



Entenda as nomenclaturas usadas no Boletim do Covid-19 em Paranavaí

Notificados – pessoas com “síndrome gripal” que ainda não têm todos os requisitos para serem testados

Suspeitos – pessoas testadas aguardando resultado do exame, que pode levar até 72 horas após o recebimento no LACEN (Laboratório Central do Estado do Paraná)

Descartados – pessoas testadas com resultado negativo

Confirmados – pessoas testadas com resultado positivo

Fonte: Secretaria de Comunicação Social - Prefeitura do Município de Paranavaí