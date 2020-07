Call Center do Covid-19 tem novo número e atendimento aos sábados

A Prefeitura de Paranavaí disponibilizou mais um número de telefone exclusivo para atender dúvidas clínicas e dar orientações à população sobre o novo Coronavírus (Covid-19). O novo número é o 98832-0536 e terá atendimento das 17h às 19h de segunda à sexta-feira e das 7h às 19h aos sábados. O telefone fixo 3900-0019 continua disponível das 7h às 17h, de segunda à sexta-feira.

“O ‘call center’ do coronavírus está sob responsabilidade de uma equipe técnica da Secretaria da Saúde para ajudar a população. Quem tiver dúvidas, precisar de orientação sobre quando os sintomas podem ser relacionados à doença, qual unidade de saúde procurar e qualquer outra pergunta que seja relacionada ao Covid-19, tem esse número à disposição. Lembrando que não é um canal de reclamações, mas sim de ajuda àqueles que estão com alguma dúvida ou dificuldade em relação a esta doença”, explica a secretária de Saúde, Andreia Vilar.

A doença – O coronavírus pode causar infecção respiratória bem como a Síndrome Respiratória Aguda Grave (Sars) e a Síndrome Respiratória do Oriente Médio (Mers). A doença causada pelo novo coronavírus foi batizada de Covid-19 e descoberta no final de 2019. O primeiro país a ter um caso registrado foi a China.

A doença pode ser transmitida pelo ar (vias respiratórias), por contato físico (beijo, abraço ou aperto de mão) ou contato com superfícies contaminadas (celulares, maçanetas, teclas, apoios de transporte público e etc). Os sintomas mais comuns a serem apresentados são: tosse, febre (acima de 37º), dores no corpo e nos casos mais graves insuficiência renal e dificuldade respiratória.

A melhor maneira de se prevenir é manter as mãos e as superfícies sempre higienizadas. Outra maneira importante de evitar a doença é não tocar os olhos, nariz e boca. Pessoas que já tiveram outras doenças podem apresentar casos mais graves se contraírem o novo coronavírus.

Fonte: Secretaria de Comunicação Social - Prefeitura do Município de Paranavaí