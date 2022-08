Caminhada Agosto Lilás terá caminhada de conscientização no dia 29

Para a próxima segunda-feira, dia 29 de agosto, a equipe do CREAS (Centro de Referência Especializada de Assistência Social) está organizando uma caminhada especial em alusão à Campanha Agosto Lilás, mês de conscientização sobre o combate à violência contra a mulher. A caminhada está marcada para começar às 8h, saindo do CREAS (Rua Manoel Ribas, 135) em direção à Prefeitura.

“Estamos convidando toda a população para participar desta caminhada de conscientização. Pedimos que quem for participar, use camiseta na cor preta. Os estudante universitários também terão direito a um certificado de 4 horas complementares pela participação. Para finalizar, vamos caminhar de volta para o CREAS, onde teremos algumas apresentações culturais relativas ao tema”, destaca a equipe do CREAS.

A Campanha - “Agosto Lilás” é uma campanha de enfrentamento à violência doméstica e familiar contra a mulher, com objetivo de intensificar a divulgação da Lei Maria da Penha, sensibilizar a sociedade sobre o necessário fim da violência contra a mulher, divulgar os serviços especializados da rede de atendimento à mulher em situação de violência e os mecanismos de denúncia existentes.

A campanha Agosto Lilás comemora o aniversário da Lei Maria da Penha, que em 2022 faz 16 anos. A Lei estipula como formas de violência doméstica e familiar contra a mulher, entre outras: a violência física, a violência psicológica, a violência sexual, a violência patrimonial e violência moral.

A violência física é qualquer conduta que ofenda sua integridade ou saúde corporal;a violência psicológica são condutas que causam danos emocionais com vista a degradar ou controlar suas ações, comportamentos, crenças e decisões; a violência sexual são condutas que obrigam a mulher a presenciar ou participar de relações sexuais não desejadas, comercializar sua sexualidade, e que proíbam o uso de método contraceptivo ou as obriguem a gravidez, aborto e outras situação que envolvem sua sexualidade; a violência patrimonial são condutas que configure a retenção, subtração, destruição parcial ou total de seus objetos; a violência moral, é entendida como qualquer conduta que configure calúnia, difamação ou injúria.

O Centro de Referência Especializado de Assistência Social (CREAS) desenvolve ações às pessoas que se encontram em situação de risco pessoal ou social, por violação de direitos ou contingência, que demandam intervenções especializadas da proteção social especial, como é o caso da violência contra mulher.

“Buscamos a preservação e o fortalecimento de vínculos familiares, comunitários e sociais e o fortalecimento da função protetiva das famílias diante do conjunto de condições que as vulnerabilizam e/ou as submetem a situações de risco pessoal e social. Por isso, quem está passando por uma situação de violência ou conhece alguém que esteja, deve denunciar ligando para o 180 – uma central de atendimento gratuito e confidencial para as mulheres, que funciona 24 horas por dia. Não podemos nos calar”, frisa a equipe do CREAS.

Fonte: Secretaria de Comunicação Social - Prefeitura do Município de Paranavaí