Caminhões carregados com insumos para a vacinação iniciam distribuição no Estado

Quatro caminhões carregados com 2,2 milhões itens saíram na manhã deste sábado (16/1) do pátio da central de abastecimento e suprimentos da Secretaria da Saúde do Paraná, no Jardim Botânico, em Curitiba. Os veículos foram escoltados pela Polícia Militar e terão apoio logístico e de segurança da Defesa Civil durante toda a operação de deslocamento e descarregamento da carga.

“Iniciamos a etapa mais aguardada deste período de enfrentamento da pandemia, que é a preparação para a chegada da vacina contra a Covid-19. Contamos com o importante apoio logístico e operacional da Secretaria de Segurança, nesta entrega 2,2 milhões de itens, lembrando que esta é apenas a primeira remessa de várias que faremos durante o processo. Assim que a vacina chegar ao Paraná, estaremos preparados para esta importante tarefa”, disse o secretário de Estado da Saúde, Beto Preto.

A carga, com seringas e agulhas, máscaras de proteção individual, aventais e carteirinhas de vacinação, deverá chegar às Regionais de Saúde do Estado durante este final de semana. Das 22 Regionais de Saúde do Paraná , apenas a metropolitana Curitiba e a de Paranaguá receberão os insumos na segunda-feira (18/1).

Missão – A saída dos caminhões foi acompanhada pelo diretor-geral da Sesa, Nestor Werner Junior, que destacou a importante missão das equipes que farão as entregas, cumprindo um roteiro que envolve todas as regiões do estado. “Os profissionais do estado estão levando hoje a esperança para milhões e milhões de paranaenses”.

“Esta remessa chegará a cada Regional de Saúde do Estado, que fará a distribuição proporcional aos municípios; assim, este material chegará às 1.850 salas de vacinação. Reforçamos ainda que no Paraná, por orientação do governador Ratinho Junior e do secretário Beto Preto, a vacinação contra a Covid-19 seguirá os protocolos do Programa Nacional de Imunização, do Ministério da Saúde, que é referência internacional em campanhas de vacinação”, complementou o diretor.

A operação de entrega dos insumos está sendo monitorada em tempo real pela Defesa Civil do Paraná. “Acompanharemos todo o trajeto entre hoje e amanhã, bem como os próximos envios de insumos e de vacinas. Orientamos a escolta da Polícia Militar e aos motoristas sobre direção defensiva, procedimentos diante de bloqueios de obras nas estradas e medidas de segurança”, explicou o tenente-coronel Adriano de Mello, coordenador executivo da Defesa Civil Estadual.

Confira a quantidade de insumos que cada Regional de Saúde vai receber neste primeiro momento:

3ª Regional de Ponta Grossa: 102.550 unidades

4ª Regional de Irati: 42.050 unidades

5ª Regional de Guarapuava: 79.200

6ª Regional de União da Vitória: 42.050

7ª Regional de Pato Branco 49.000

8ª. Regional de Francisco Beltrão: 64.050

9ª Regional de Foz do Iguaçu: 29.250

10ª Regional de Cascavel: 99.550

11ª Regional de Campo Mourão: 40.700

12ª Regional de Umuarama: 63.650

13ª Regional de Cianorte: 33.050

14ª regional de Paranavaí: 51.400

15ª Regional de Maringá: 76.000

16ª. Regional de Apucarana: 68.050

17ª Regional de Londrina: 139.000

18ª Regional de Cornélio Procópio: 29.850

19ª Regional de Jacarezinho: 69.350

20ª Regional de Toledo: 41.700

21ª Regional de Telêmaco Borba: 58.750

22ª Regional de Saúde de Ivaiporã: 24.700 unidades

Distribuição a partir de segunda-feira (18/1)

1ª Regional de Paranaguá : 44.550

2ª Regional Metropolitana de Curitiba: 508.700.

Fonte: Agência Estadual de Notícias