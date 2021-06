Caminhoneiros acima de 36 anos podem se vacinar contra Covid-19 nesta terça-feira

A Secretaria Municipal de Saúde, através da coordenação de Imunização, e a 14ª Regional de Saúde, segue com a ação de vacinação em massa contra Covid-19 no Centro de Eventos. Nesta terça-feira, dia 29 de junho, será a vez dos caminhoneiros (motoristas de transporte rodoviário de cargas) empregados, cooperados ou autônomos acima de 36 anos receberem a dose única da vacina Janssen. A aplicação das doses vai das 8h às 18h.

“Inicialmente, recebemos 500 doses para imunizar este novo grupo prioritário e, por questão de organização, vamos vacinar os caminhoneiros de maneira escalonada (por faixa etária), assim como já vínhamos fazendo com os demais grupos. Vamos seguir as orientações do Ministério da Saúde com relação à documentação obrigatória que esses profissionais precisam apresentar. Os documentos devem ser apresentados em forma de cópia (xerox), pois ficarão retidos para fins de comprovação”, explica a secretária de Saúde do município, Andréia Vilar.

Para receber a dose da vacina, os motoristas de transporte rodoviário de cargas (caminhoneiros) devem apresentar os documentos padrão para vacinação (documento de identificação com foto, CPF, Cartão SUS e Cartão de Vacina), além de cópias dos seguintes documentos: CNH categorias C ou E; Carteira de Trabalho ou crachá funcional; ou contracheque; ou Carteira de Sócio de cooperativa de transporte de carga (categoria de motorista); ou Carteira de Sócio dos sindicatos de transportes (categoria de motorista); ou comprovante de inscrição no Registro Nacional de Transportadores Rodoviários de Cargas (RNTRC).

Para os profissionais autônomos, além dos documentos padrão para vacinação é necessário apresentar cópia do Romaneio de Transporte da carga com o nome do motorista ou Carta Frete Nominal; e uma Declaração de Profissional Autônomo (modelo em anexo) preenchida e assinada.

Lembrando que as pessoas que tomaram a vacina contra Influenza há menos 15 dias e aquelas que foram positivadas para Covid-19 há menos de 30 dias, não poderão ser imunizadas neste momento.

Segunda dose – Com o trabalho de busca ativa em funcionamento e na tentativa de completar o esquema vacinal contra Covid-19 para os moradores de Paranavaí, o município vai seguir com o mutirão para a aplicação da 2ª dose de vacina para todos os públicos-alvo nesta terça-feira, dia 29 de junho. Todas as pessoas que estão com a 2ª dose da vacina em atraso ou dentro do prazo indicado no Cartão de Vacina, poderão completar o esquema vacinal no Centro de Eventos, das 8h às 18h.

Para receber a 2ª dose da vacina, basta que as pessoas já imunizadas com a 1ª dose (de Coronavac ou Astrazeneca) e que estão dentro do prazo indicado para receber a dose que completa o esquema vacinal, se dirijam ao Centro de Eventos levando documento de identificação com foto, Cartão SUS e Cartão de Vacina.

