Campanha de combate à dengue do Sesc Paraná vai distribuir prêmios à população

O Sesc Paraná lançou recentemente uma ação de combate à dengue em todo o estado. Entre as ações estão palestras educativas e também uma campanha para eliminar criadouros que vai premiar a população. Os 399 municípios do Paraná receberam ofício para participar desta ação.

Para participar da ação basta baixar o aplicativo através do link encurtador.com.br/noESZ. No aplicativo, cada pessoa pode postar fotos de focos de dengue encontrados na rua. Cada criadouro eliminado gera uma pontuação e no final haverá a distribuição de prêmios.

Os municípios que tiverem maior engajamento também vão receber uma premiação ao final da campanha, prevista para o dia 10 de abril.

Segundo dados da Secretaria de Estado da Saúde (Sesa) já são 3.927 casos confirmados de dengue desde o fim de julho de 2020 até o início de março de 2021. O estado registra 80 casos severos da doença e nove óbitos. Dos 399 municípios do estado, 347 apresentam notificações de dengue e, deste total, 223 cidades com casos confirmados.

